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В Германии стартует первый с 12 марта турнир с игроками ATP, не будет болбоев и зрителей

В Германии стартует первый с 12 марта турнир с игроками ATP, не будет болбоев и зрителей
Теннис / ATP 0

Сегодня, 1 мая, в Германии состоится первый с 12 марта турнир по теннису, в котором примут участие игроки из ATP. Выставочный турнир будет проходить при особых мерах безопасности: на трибунах не будет зрителей, на матчах не будут работать линейные арбитры и болбои.

Участниками соревнований станут восемь игроков, не входящих в топ-100 рейтинга ATP. Среди них — немец Дастин Браун, победивший на Уимблдоне в 2015 году Рафаэля Надаля. Турнир проходит в Кобленце.

После каждого матча судейскую вышку будут дезинфицировать. Всем участникам предоставят маски и перчатки, но игрокам не придётся их надевать во время матчей. Также у теннисистов, судей и организаторов будут замерять температуру, но тесты на коронавирус проводиться не будут.

Все игроки получат деньги за участие. Кроме того, они будут бороться за призовой фонд в размере € 3 тыс. Участники сыграют по круговой системе.

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