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«Жду встречи с этими ребятами!» Хачанов опубликовал фото с партнёрами по сборной России

«Жду встречи с этими ребятами!» Хачанов опубликовал фото с партнёрами по сборной России
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с другими членами сборной России Андреем Рублёвым, Даниилом Медведевым и Евгением Донским.

«Жду возвращения тенниса и встречи с этими ребятами!» — подписал фото Хачанов.

В ноябре 2019 года Хачанов, Донской и Рублёв стали полуфиналистами Кубка Дэвиса. За право сыграть в решающем матче они уступили Канаде. На январском ATP Cup в Австралии сборная России также добралась до полуфинала, где уступила Сербии.

В настоящее время Хачанов является 15-й ракеткой мира. В 2020 году 23-летний уроженец Москвы провёл 15 официальных матчей, в которых сумел победить 9 раз.

Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон поставлен на паузу. Все теннисисты поддерживают физическую форму индивидуально.

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