«Жду встречи с этими ребятами!» Хачанов опубликовал фото с партнёрами по сборной России

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с другими членами сборной России Андреем Рублёвым, Даниилом Медведевым и Евгением Донским.
«Жду возвращения тенниса и встречи с этими ребятами!» — подписал фото Хачанов.
В ноябре 2019 года Хачанов, Донской и Рублёв стали полуфиналистами Кубка Дэвиса. За право сыграть в решающем матче они уступили Канаде. На январском ATP Cup в Австралии сборная России также добралась до полуфинала, где уступила Сербии.
В настоящее время Хачанов является 15-й ракеткой мира. В 2020 году 23-летний уроженец Москвы провёл 15 официальных матчей, в которых сумел победить 9 раз.
Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон поставлен на паузу. Все теннисисты поддерживают физическую форму индивидуально.
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