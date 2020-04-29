Хачанов: смогу попасть по мячу, когда закончится карантин

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о необходимости восстановления формы после пандемии коронавируса, которая привела к приостановке сезона.

«Смогу попасть по мячу, когда закончится карантин. Но какая-то раскординация будет. Нужно будет время, чтобы привыкнуть к движению, к ударам. Думаю, нам дадут месяц на подготовку. Так что всё должно быть в порядке.

Дружим с Медведевым и Рублёвым. Лет с 12 играем вместе турниры. Есть конкуренция на корте, а за его пределами мы друзья. Наверное, мы просто привыкли.

Что сделаем, когда встретимся? Обнимемся. Скажу ребятам, как сильно скучал по ним. Сходим в хорошее место поужинать и сыграем в румбу», — цитирует Хачанова «Матч ТВ».

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.