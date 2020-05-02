Агасси назвал Федерера лучшим игроком в истории и признался, что проигрывает своей жене

Знаменитый американский теннисист Андре Агасси, экс первая ракетка мира и обладатель «Карьерного шлема», назвал 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера лучшим теннисистом в истории.



«Несомненно, лучшим является Федерер. Никто настолько не выделялся на фоне соперников на корте, как он. Не думаю, что у меня был бы шанс против него даже в мои лучшие годы. Когда встретился с ним в последний раз, в финале US Open 2005, то взял сет, и на этом всё.



Сейчас проигрываю и жене, не могу взять у неё ни одной партии. Наверное, Штеффи в этом плане более амбициозна, чем я. К тому же ей легче оставаться в форме. Она легко встаёт каждое утро и занимается спортом, и, кажется, это даётся ей очень просто», — сказал Агасси в интервью Bild.

Интересно, что шесть лет назад Андре называл лучшим теннисистом испанца Рафаэля Надаля. С Федерером Агасси встречался 11 раз и, выиграв первые 3 матча, уступил ему по личным встречам со счётом 3-8.