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Свитолина начала вести кулинарный блог

Свитолина начала вести кулинарный блог
Теннис / WTA 0

Украинка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку рейтинга и являющаяся действующей финалисткой Итогового чемпионата WTA, решила вести кулинарный блог.

«Рада поделиться своим новым блогом, который начала вести совместно с друзьями-кулинарами. Там мы будем делиться простыми рецептами здоровой пищи и некоторыми новыми идеями использования полезных и питательных продуктов. Оставайтесь на связи», — написала Свитолина на своей странице в «Инстаграме».

Помимо финала Итогового чемпионата в 2019 году на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае, Риме и Торонто. На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open.

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