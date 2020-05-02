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Медведев записал видео, где воет вместе со своей собакой

Медведев записал видео, где воет вместе со своей собакой
Теннис / ATP 0

Россиянин Даниил Медведев, финалист US Open 2019, выигравший в прошлом году «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае и занимающий в замороженном из-за пандемии коронавируса рейтинге ATP пятую строчку, опубликовал видео, где он воет вместе со своей собакой породы хаски.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.

Ранее Медведев, любящий компьютерные игры, объяснил, почему не принимал участия в виртуальном теннисном турнире на кортах Мадрида.

Медведев рассказал, почему не принял участия в виртуальном турнире в Мадриде
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