Браун одержал две победы и вернул лидерство на турнире Tennis Point Exhibition Series

В Германии продолжается мужской выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series без зрителей и боллбоев, в котором теннисисты соревнуются в укороченном формате — до победы в четырёх геймах (при счёте 4:4 играется тай-брейк). Турнир проходит в групповом формате. Это первые теннисные соревнования после того, как пандемия коронавируса прервала регулярный сезон, приведя к отмене сначала «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами, а затем и всех стоявших в календаре после них турниров.



Турнир проходит на закрытых грунтовых кортах Хёр-Гренцхаузена и продлится до 4 мая. В третий игровой день Янник Ханфман неожиданно уступил Яну Хоински со счётом 3:4, 3:4 и пропустил вперёд Дастина Брауна, одержавшего две победы.



Дастин Браун — Йоганнес Гертайс – 4:2, 4:3

Ян Хоински — Янник Ханфман – 4:3, 4:3

Флориан Броска — Беньямин Хассан – 4:1, 4:3

Константин Шмитц — Жан-Марк Вернер – 4:3, 4:0



Ян Хоински — Беньямин Хассан – 4:1, 4:1

Дастин Браун — Флориан Броска – 4:3, 4:3

Янник Ханфман — Жан-Марк Вернер – 4:1, 4:1

Йоганнес Гертайс — Константин Шмитц – 4:2, 0:4, 4:2