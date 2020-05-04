Браун одержал две победы и вернул лидерство на турнире Tennis Point Exhibition Series

В Германии продолжается мужской выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series без зрителей и боллбоев, в котором теннисисты соревнуются в укороченном формате — до победы в четырёх геймах (при счёте 4:4 играется тай-брейк). Турнир проходит в групповом формате. Это первые теннисные соревнования после того, как пандемия коронавируса прервала регулярный сезон, приведя к отмене сначала «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами, а затем и всех стоявших в календаре после них турниров.
Турнир проходит на закрытых грунтовых кортах Хёр-Гренцхаузена и продлится до 4 мая. В третий игровой день Янник Ханфман неожиданно уступил Яну Хоински со счётом 3:4, 3:4 и пропустил вперёд Дастина Брауна, одержавшего две победы.
Дастин Браун — Йоганнес Гертайс – 4:2, 4:3
Ян Хоински — Янник Ханфман – 4:3, 4:3
Флориан Броска — Беньямин Хассан – 4:1, 4:3
Константин Шмитц — Жан-Марк Вернер – 4:3, 4:0
Ян Хоински — Беньямин Хассан – 4:1, 4:1
Дастин Браун — Флориан Броска – 4:3, 4:3
Янник Ханфман — Жан-Марк Вернер – 4:1, 4:1
Йоганнес Гертайс — Константин Шмитц – 4:2, 0:4, 4:2
- 4 мая 2020
-
00:36
- 3 мая 2020
-
22:32
-
21:18
-
19:19
-
17:59
-
17:18
-
14:54
-
13:42
-
11:45
-
11:02
-
09:58
-
09:35
- 2 мая 2020
-
23:35
-
22:46
-
18:03
-
17:14
-
16:48
-
15:23
-
14:38
-
12:51
-
09:47
-
01:02
- 1 мая 2020
-
22:23
-
19:06
-
18:42
-
16:48
-
16:27
-
16:18
-
16:18
-
15:26
-
15:09
-
14:08
-
13:00
-
12:27
-
12:07