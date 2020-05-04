Фабио Фоньини: теннис – моя работа. Я больше люблю футбол

11-я ракетка мира, итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал, что его любимым видом спорта является футбол.

«Моей первой страстью был футбол. Были времена, когда я предпочитал играть в футбол, а не в теннис. Тяжело это говорить, потому что теннис дал мне всё. Это сложно, потому что теннис – моя работа, а не спорт. Футбол – мой любимый вид спорта, и я смотрю его настолько много, насколько могу. Когда я был моложе, я решил, что теннис – это для меня. Играть в футбол было потрясающе, но теннис сделал меня ответственным, как я и хотел. Если я проиграю, ответственность лежит только на мне, как и в случае моей победы», — приведены слова Фоньини в «инстаграме» Behind The Racquet.

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Behind The Racquet.