Фабио Фоньини: теннис – моя работа. Я больше люблю футбол
11-я ракетка мира, итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал, что его любимым видом спорта является футбол.
«Моей первой страстью был футбол. Были времена, когда я предпочитал играть в футбол, а не в теннис. Тяжело это говорить, потому что теннис дал мне всё. Это сложно, потому что теннис – моя работа, а не спорт. Футбол – мой любимый вид спорта, и я смотрю его настолько много, насколько могу. Когда я был моложе, я решил, что теннис – это для меня. Играть в футбол было потрясающе, но теннис сделал меня ответственным, как я и хотел. Если я проиграю, ответственность лежит только на мне, как и в случае моей победы», — приведены слова Фоньини в «инстаграме» Behind The Racquet.
Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Behind The Racquet.
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