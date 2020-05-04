«Очень скучаю». Даниил Медведев опубликовал фото с турнира в Барселоне

5-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную во время одного из матчей турнира в Барселоне (Испания) в 2019 году.

«Очень скучаю», — написал Медведев.

Посмотреть фотографию можно на странице Даниила Медведева в «Инстаграме».

На прошлогоднем турнире в Барселоне Медведев добрался до финала, где уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 4:6, 0:6.

В 2020 году турнир должен был пройти с 20 по 26 апреля, однако состязание не состоялось из-за пандемии коронавируса.

Напомним, проведение теннисных турниров было приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.