В Испании 10 июля может начаться серия выставочных турниров
Федерация тенниса Испании определилась с датами старта национальных выставочных соревнований. Серия турниров может начаться уже 10 июля, сообщает Punto de Break. Они будут проходить на кортах клуба в Льейде.
Также организаторы могут задействовать корты в Мадриде, Валенсии, Севилье и Марбелье. Точные планы пока неизвестны.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.
Из-за пандемии коронавируса уже был отменён Уимблдон.
US Open может быть перенесён в Индиан-Уэллс
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