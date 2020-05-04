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Свитолина показала, как проходит её неделя на самоизоляции

Свитолина показала, как проходит её неделя на самоизоляции
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новое видео в своём «твиттере», которая она создала с помощью сервиса Tik Tok. Украинка показала, как проходит её неделя на карантине, продемонстрировав занятия на каждый день.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.

Из-за пандемии организаторы уже отменили Уимблдон. «Ролан Гаррос» был перенесён на осень, а судьба US Open до сих пор не определена.

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