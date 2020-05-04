Берреттини из-за травмы отказался от участия в выставочном турнире в США

Итальянский теннисист Маттео Берреттини не примет участие в выставочном турнире, который будет проходить в США с 8 по 10 мая. 8-я ракетка мира в своём «инстаграме» сообщил, что вынужден отказаться от участия из-за небольшой травмы. Подробности итальянец не раскрыл.
Этот турнир станет одним из первых после вынужденной паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут в Уэст-Палм-Бич во Флориде — том же штате, где обычно проводится «Мастерс» в Майами. Вход на трибуны будет закрыт, однако турнир будет показан по американскому теннисному каналу.
В соревнованиях примут участие американцы Райлли Опелка, Теннис Сандгрен и Томми Пол. В женской части турнира выступят американки Аманда Анисимова, Элисон Риске, Даниэль Коллинз и австралийка Айла Томлянович.
Комментировать соревнования как минимум в первый день будет американец Энди Роддик, бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open 2003.
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