Доминик Тим: реалистичный сценарий — возобновление сезона в Австралии в начале 2021 года

Австрийский теннисист Доминик Тим признался, что настроен пессимистично из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса. Третья ракетка мира заявил, что не рассчитывает на возобновление турниров в 2020 году. Сезон был приостановлен 12 марта. Турниры не будут проводиться как минимум до 13 июля.
«Очень сложно собрать всех в одном месте. На мой взгляд, реалистичный сценарий — возобновление сезона в Австралии в начале 2021 года», — цитирует Тима Tennis World USA со ссылкой на Servus TV.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты перешли на самоизоляцию и стали поддерживать форму индивидуально. Руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. Когда точно возобновится сезон, пока неизвестно.
- 5 мая 2020
-
20:14
-
18:33
-
18:08
-
15:43
-
14:57
-
14:50
-
13:33
-
12:58
-
12:30
-
11:40
-
11:34
-
10:38
-
10:33
-
09:44
-
09:20
-
00:49
-
00:18
- 4 мая 2020
-
23:26
-
23:19
-
21:15
-
19:51
-
18:37
-
18:27
-
17:44
-
17:31
-
16:56
-
16:15
-
15:55
-
13:54
-
12:51
-
12:31
-
11:51
-
11:25
-
11:09
-
10:29