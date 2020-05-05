Доминик Тим: реалистичный сценарий — возобновление сезона в Австралии в начале 2021 года

Австрийский теннисист Доминик Тим признался, что настроен пессимистично из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса. Третья ракетка мира заявил, что не рассчитывает на возобновление турниров в 2020 году. Сезон был приостановлен 12 марта. Турниры не будут проводиться как минимум до 13 июля.

«Очень сложно собрать всех в одном месте. На мой взгляд, реалистичный сценарий — возобновление сезона в Австралии в начале 2021 года», — цитирует Тима Tennis World USA со ссылкой на Servus TV.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты перешли на самоизоляцию и стали поддерживать форму индивидуально. Руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. Когда точно возобновится сезон, пока неизвестно.