Джокович вспомнил, как вышел на матч Кубка Дэвиса с похмелья
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о единственном случае в карьере, когда он вышел на корт после употребления большого количества алкоголя.
«Я никогда не был пьяным, но у меня был один раз в карьере, когда я вышел на матч Кубка Дэвиса с похмелья, после того как отпраздновал победу на Уимблдоне. Я сыграл один матч в парном разряде со шведами в 2011 году. Тогда было непонятно, буду я в нём участвовать или нет, но я приехал туда сразу после победы на Уимблдоне, когда я стал первой ракеткой мира.
Я плохо видел мяч. Пожалуй, остановимся на этом. Теперь я почти не пью. Бокал вина — это нормально, но не больше», — сказал Джокович в прямом эфире в «Инстаграме» с бывшей первой ракеткой мира, россиянкой Марией Шараповой.
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