«Мои любимые цвета». Винус Уильямс опубликовала фото в купальнике

Американская теннисистка Винус Уильямс опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Спортсменка поделилась фотографией в купальнике с американским флагом в виде сердца. Судя по геолокации, Уильямс находится во Флориде.

«Все мои любимые цвета, собранные воедино. Хорошего вторника!» — подписала фото Уильямс.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» американской теннисистки.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты перешли на самоизоляцию и стали поддерживать форму индивидуально. Руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. Когда точно возобновится сезон, пока неизвестно.