«Мои любимые цвета». Винус Уильямс опубликовала фото в купальнике
Американская теннисистка Винус Уильямс опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Спортсменка поделилась фотографией в купальнике с американским флагом в виде сердца. Судя по геолокации, Уильямс находится во Флориде.
«Все мои любимые цвета, собранные воедино. Хорошего вторника!» — подписала фото Уильямс.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» американской теннисистки.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты перешли на самоизоляцию и стали поддерживать форму индивидуально. Руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. Когда точно возобновится сезон, пока неизвестно.
Шварцман: предпочёл бы сыграть в паре с Винус, а не Сереной Уильямс
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