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Свитолина: за 4 недели сходили с Монфисом в магазин 2 раза. На карантине становится тяжело

Свитолина: за 4 недели сходили с Монфисом в магазин 2 раза. На карантине становится тяжело
Теннис / WTA 0

Пятая ракетка мира из Украины Элина Свитолина рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась во время самоизоляции.

«Мы с Гаэлем уже четыре недели находимся на карантине, сидим дома. За это время дважды ходили в магазин за покупками и один раз — просто прогулялись. Уже спустя три недели находиться дома становится тяжело.

Стараюсь сохранять оптимизм и надеюсь, что скоро сезон возобновится. Впрочем, не сильно в это верю. Если говорить о безопасности, то в некоторых местах играть сейчас действительно не стоит», — цитирует Свитолину Tennis Majors.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.

Из-за пандемии организаторы уже отменили Уимблдон. «Ролан Гаррос» был перенесён на осень, а судьба US Open до сих пор не определена.

Ранее Свитолина в шутливой форме показала, как проходит её неделя на карантине.

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