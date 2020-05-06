Свитолина: за 4 недели сходили с Монфисом в магазин 2 раза. На карантине становится тяжело

Пятая ракетка мира из Украины Элина Свитолина рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась во время самоизоляции.
«Мы с Гаэлем уже четыре недели находимся на карантине, сидим дома. За это время дважды ходили в магазин за покупками и один раз — просто прогулялись. Уже спустя три недели находиться дома становится тяжело.
Стараюсь сохранять оптимизм и надеюсь, что скоро сезон возобновится. Впрочем, не сильно в это верю. Если говорить о безопасности, то в некоторых местах играть сейчас действительно не стоит», — цитирует Свитолину Tennis Majors.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.
Из-за пандемии организаторы уже отменили Уимблдон. «Ролан Гаррос» был перенесён на осень, а судьба US Open до сих пор не определена.
Ранее Свитолина в шутливой форме показала, как проходит её неделя на карантине.
- 6 мая 2020
-
22:25
-
21:43
-
20:36
-
18:01
-
17:33
-
16:17
-
15:31
-
14:49
-
14:22
-
13:41
-
13:13
-
12:44
-
11:59
-
11:32
-
10:58
-
10:13
-
10:05
-
09:44
-
09:20
-
03:26
-
00:59
-
00:17
- 5 мая 2020
-
23:59
-
23:28
-
23:04
-
21:59
-
21:48
-
20:14
-
18:33
-
18:08
-
15:43
-
14:57
-
14:50
-
13:33
-
12:58