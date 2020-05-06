Свитолина: за 4 недели сходили с Монфисом в магазин 2 раза. На карантине становится тяжело

Пятая ракетка мира из Украины Элина Свитолина рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась во время самоизоляции.



«Мы с Гаэлем уже четыре недели находимся на карантине, сидим дома. За это время дважды ходили в магазин за покупками и один раз — просто прогулялись. Уже спустя три недели находиться дома становится тяжело.



Стараюсь сохранять оптимизм и надеюсь, что скоро сезон возобновится. Впрочем, не сильно в это верю. Если говорить о безопасности, то в некоторых местах играть сейчас действительно не стоит», — цитирует Свитолину Tennis Majors.



18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.



Из-за пандемии организаторы уже отменили Уимблдон. «Ролан Гаррос» был перенесён на осень, а судьба US Open до сих пор не определена.



Ранее Свитолина в шутливой форме показала, как проходит её неделя на карантине.

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