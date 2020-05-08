Джокович предложил очередную противоречивую теорию о реакции воды на мысли

Сербский теннисист Новак Джокович выступил с очередными неоднозначными заявлениями, связанными с медициной. Он заявил, что люди могут менять состав продуктов и воды с помощью мыслей и эмоций. То есть, по мнению Джоковича, продукты могут быть более полезными и здоровыми, если во время приёма пищи человек испытывает правильные эмоции.
Джокович и ранее выступал с неоднозначными идеями. Например, подвергал сомнению необходимость вакцинации в борьбе с коронавирусом. Кроме того, он затянул с операцией на локте, рассчитывая, что проблема исчезнет сама собой.
«Существует взаимосвязь с тем, о чём ты говоришь. Есть взаимосвязь между твоими мыслями и водой, которую пьёшь. Я становился свидетелем того, как люди с помощью молитвы и позитивных мыслей превращали вредную пищу или грязную воду в чистый и даже лечащий продукт.
Вода реагирует, это доказали учёные. Известно, что молекулы в воде реагируют на эмоции, на нашу речь. Я действительно верю, что во время приёма пищи мы должны сидеть без смартфонов, без камер. Не должно быть никаких нервных потрясений и неприятных разговоров за столом», — сказал Джокович в прямом эфире с Шервином Джафари, главой компании Cymbiotika, которая производит биодобавки, якобы способные повысить иммунитет. Джафари является сторонником теории о вреде 5G-технологий и взаимосвязи с коронавирусом.
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