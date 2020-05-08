Зигемунд и Фридзам примут участие в новом выставочном турнире в Германии

Немецкая федерация тенниса объявила о проведении очередного выставочного турнира DTB Invitational Series. Соревнования будут проходить в июне, участие в них примут 24 игрока.

Среди участниц будут и довольно известные теннисистки, включая Лауру Зигемунд, Анна-Лену Фридзам, Карину Виттёфт и Мону Бартель.

В Германии уже состоялся один выставочный турнир, в котором участвовали восемь теннисистов. Победителем соревнований стал немец Янник Ханфман. После этого организаторы начали ещё один турнир, в котором участвуют 12 теннисистов. Он будет проходить в течение шести дней. Пока там состоялись матчи второго игрового дня.

Зрителей пускать не будут, а самим теннисистам запретят обмениваться рукопожатиями из-за угрозы заразиться коронавирусом.