Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Зигемунд и Фридзам примут участие в новом выставочном турнире в Германии

Зигемунд и Фридзам примут участие в новом выставочном турнире в Германии
Теннис / ATP 0

Немецкая федерация тенниса объявила о проведении очередного выставочного турнира DTB Invitational Series. Соревнования будут проходить в июне, участие в них примут 24 игрока.

Среди участниц будут и довольно известные теннисистки, включая Лауру Зигемунд, Анна-Лену Фридзам, Карину Виттёфт и Мону Бартель.

В Германии уже состоялся один выставочный турнир, в котором участвовали восемь теннисистов. Победителем соревнований стал немец Янник Ханфман. После этого организаторы начали ещё один турнир, в котором участвуют 12 теннисистов. Он будет проходить в течение шести дней. Пока там состоялись матчи второго игрового дня.

Зрителей пускать не будут, а самим теннисистам запретят обмениваться рукопожатиями из-за угрозы заразиться коронавирусом.

В Германии 7 мая стартует ещё один выставочный турнир, на этот раз сыграют 12 участников
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020