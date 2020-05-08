Касаткина вспомнила, как играла в футбол с Дзюбой

Российская теннисистка Дарья Касаткина показала коллекцию джерси любимых футбольных команд.
«У меня вообще куча разных джерси, но больше всего, конечно, маек «Барселоны». Вот одна из любимых, с моей фамилией и моим счастливым номером. Вообще у меня их очень много. Почти все дома, в России. И одна из самых запоминающихся – это первая майка, которую я купила в 2010 году, когда Давид Вилья только перешел в «Барселону» из «Валенсии». Я очень радовалась, сразу купила майку с седьмым номером, как и хотела. Очень классные воспоминания.
А вторая майка – это майка питерского «Зенита» с моей фамилией также и с семёрочкой. Очень классный сувенир, такое воспоминание о нашем дружеском матче, который мы сыграли в Санкт-Петербурге на теннисном турнире. Играли на теннисном корте в футбол. Я играла с Артёмом Дзюбой против Светы Кузнецовой и Миши Кержакова. Было очень классно, весело, и я рада, что у меня остались такие воспоминания», – приводит слова Касаткиной Eurosport.ru.
Права на видео принадлежат «Eurosport, a Discovery Company 2020». Видео можно посмотреть в «инстаграме» Eurosport.ru.
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