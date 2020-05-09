Браун и Ханфман лидируют на турнире Tennis Point Exhibition Series-2 после двух дней

В Германии продолжается выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series-2. 8 мая там состоялись матчи второго игрового дня. В соответствии с правилами турнир проходит по круговой системе, в нём участвуют 12 теннисистов.

Во второй день Тим Пюц нанёс поражение Беньямину Хассану со счётом 4:0, 4:2 и Жан-Марку Вернеру – 4:2,4:2. Янник Ханфман одолел Янника-Штефана Борна – 4:1, 4:2 и взял верх над Хассаном – 4:3, 4:3.Дастин Браун обыграл Рамиза Джунаида – 4:3, 4:2 и был сильнее Константина Шмитца – 4:1, 4:3. Даниэль Альтмайер одержал победу над Вернером – 4:1, 4:2 и выиграл у Борна – 4:3, 4:3.



После второго игрового дня лидируют немцы Браун, Ханфман, Пюц и Альтмайер. Браун и Ханфман выиграли все проведённые матчи, Пюц и Альтмайер одержали по три победы в четырёх встречах.

Этот выставочный турнир является уже вторым, который проводится в Германии. Победителем первого турнира стал Ханфман, обыгравший в финале Брауна.