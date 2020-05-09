В США состоялись первые встречи турнира MyUTR Pro Match Series

В США стартовал теннисный выставочный турнир MyUTR Pro Match Series, состоящий из четырёх участников, в числе которых два американца — Райлли Опелка и Томми Пол, а также представитель Польши Хуберт Хуркач и серб Миомир Кецманович.

8 мая состоялись первые три встречи групповой стадии турнира. 39-я ракетка рейтинга ATP Райлли Опелка в трёх сетах обыграл соотечественника Томи Пола (4:3, 4:1, 4:0), поляк Хуберт Хуркач, занимающий 29-е место рейтинга ATP, оказался сильнее всё того же Томи Пола (4:2, 4:0), а серб Миомир Кецманович уступил Райлли Опелке (3:4, 0:4).

По итогу игрового дня лидером групповой стадии турнира является Райлли Опелка, одержавший две победы.

Сегодня, 9 мая, между собой встретятся Райлли Опелка и Хуберт Хуркач, а Миомир Кецманович проведёт два матча – с Томми Полом и Хубертом Хуркачем.

10 мая турнир завершится встречей двух лучших теннисистов в финале и матчем за третье место.