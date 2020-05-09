Джокович — Шараповой: после того как ты ударила меня по яйцам, пришлось сделать новые

Серб Новак Джокович и россиянка Мария Шарапова, проводившие совместный прямой эфир в «Инстаграме», вспомнили состоявшиеся в начале 2010-х съёмки, во время которых они соревновались в нескольких дисциплинах, используя теннисные мячи.
Сначала теннисисты били ракетками и мячами на гольф-поле, и тот раунд остался за Марией, которая со второй попытки послала мяч через воду на грин — и точно в лунку. Раунд в боулинге выиграл Джокович, преуспевший в сбивании кегель как теннисным мячом, так и шаром для боулинга. В решающем раунде Новак поставил банку мячей на голову и предложил Марии сбить её, но вместо этого россиянка нечаянно попала ему между ног.
«Кажется, на тех съёмках я ударила тебе мячом прямо по яйцам. После этого ты взял несколько „Шлемов“, да? Штук 20, наверное. Хочешь, ударю ещё раз?» — поинтересовалась Шарапова.
«Ну нет, теперь у меня новые яйца. Мне пришлось сделать новые после того удара. Теперь я ни на что не жалуюсь, больше бить не надо», — ответил Джокович.
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