На выставочном турнире в Германии состоялись матчи четвёртого игрового дня

В Германии продолжается выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series-2. Сегодня, 10 мая, там состоялись матчи четвёртого игрового дня. В соответствии с правилами турнир проходит по круговой системе, в нём участвуют 12 теннисистов.
После четвёртого игрового дня лидируют немцы Дастин Браун, Тим Пюц, Янник Ханфман и Даниэль Альтмайер, выигравшие 6 из 8 матчей. В топ-5 также входит представитель Великобритании Ян Хоински, одержавший пять побед.
Этот выставочный турнир является уже вторым, который проводится в Германии. Победителем первого турнира стал Ханфман, обыгравший в финале Брауна.
Турнир продлится до 12 мая. Соревнования проходят при закрытых трибунах, а самим теннисистам запрещено обмениваться рукопожатиями из-за угрозы заразиться коронавирусом.
- 10 мая 2020
-
23:48
-
23:09
-
19:40
-
18:14
-
16:58
-
16:17
-
14:38
-
11:59
-
10:59
-
09:34
-
05:22
-
02:53
- 9 мая 2020
-
23:30
-
20:47
-
17:20
-
15:54
-
13:19
-
12:39
-
11:04
-
09:42
-
01:23
-
00:32
- 8 мая 2020
-
23:46
-
19:41
-
18:04
-
16:50
-
16:37
-
16:20
-
16:13
-
15:47
-
15:29
-
14:51
-
14:23
-
14:08
-
13:30