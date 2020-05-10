На выставочном турнире в Германии состоялись матчи четвёртого игрового дня

В Германии продолжается выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series-2. Сегодня, 10 мая, там состоялись матчи четвёртого игрового дня. В соответствии с правилами турнир проходит по круговой системе, в нём участвуют 12 теннисистов.



После четвёртого игрового дня лидируют немцы Дастин Браун, Тим Пюц, Янник Ханфман и Даниэль Альтмайер, выигравшие 6 из 8 матчей. В топ-5 также входит представитель Великобритании Ян Хоински, одержавший пять побед.

Этот выставочный турнир является уже вторым, который проводится в Германии. Победителем первого турнира стал Ханфман, обыгравший в финале Брауна.



Турнир продлится до 12 мая. Соревнования проходят при закрытых трибунах, а самим теннисистам запрещено обмениваться рукопожатиями из-за угрозы заразиться коронавирусом.