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На выставочном турнире в Германии состоялись матчи четвёртого игрового дня

На выставочном турнире в Германии состоялись матчи четвёртого игрового дня
Теннис / ATP 0

В Германии продолжается выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series-2. Сегодня, 10 мая, там состоялись матчи четвёртого игрового дня. В соответствии с правилами турнир проходит по круговой системе, в нём участвуют 12 теннисистов.

После четвёртого игрового дня лидируют немцы Дастин Браун, Тим Пюц, Янник Ханфман и Даниэль Альтмайер, выигравшие 6 из 8 матчей. В топ-5 также входит представитель Великобритании Ян Хоински, одержавший пять побед.

Турнирная таблица

Этот выставочный турнир является уже вторым, который проводится в Германии. Победителем первого турнира стал Ханфман, обыгравший в финале Брауна.

Турнир продлится до 12 мая. Соревнования проходят при закрытых трибунах, а самим теннисистам запрещено обмениваться рукопожатиями из-за угрозы заразиться коронавирусом.

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