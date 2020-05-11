Мать Джоковича назвала Федерера высокомерным
Диана Джокович, мать сербского теннисиста Новака Джоковича, рассказала о своём отношении к швейцарцу Роджеру Федереру.
«Я видела много игр, но Уимблдон в прошлом году был самым сложным. На стадионе все поддерживали Федерера. Мы были немногими из тех, кто поддерживал Новака. Конечно, это неприятно. Федерер в такие моменты меня раздражает. Он немного высокомерен. На матчболах Федерера я молилась. Крест часто спасал нас в трудные моменты, и бог спас Новака. Он тоже верит в бога и считает себя избранным. Он молится утром и вечером», — приводит слова Дианы Джокович Bild.
Новак Джокович на данный момент является первой ракеткой мира. Роджер Федерер в свою очередь занимает четвёртое место в рейтинге ATP.
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