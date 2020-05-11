Квитова и сёстры Плишковы выступят на турнире в Чехии в конце мая

Двукратная победительница Уимблдона Петра Квитова, 3-я ракетка мира Каролина Плишкова, её сестра Кристина и другие чешские спортсмены из топ-100 примут участие в турнире в Праге (Чехия) в конце мая, сообщает Sport24.co.za.

«Я с нетерпением жду, когда смогу сыграть на турнире после такого долгого перерыва. Мне очень любопытно, в какой форме мы будем после паузы», — сказала Квитова.

Турнир пройдёт с 26 по 28 мая. Доходы, полученные от проведения соревнований, пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса в Чехии.

Среди девушек своё участие также подтвердили Каролина Мухова (26-я в рейтинге WTA) и Барбора Стрыцова (31), среди мужчин — Иржи Веселы (65), победитель турнира в Пуне (Индия).

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.