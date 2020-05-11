«Я настроен пессимистично». Жерар Пике — о проведении финальной стадии Кубка Дэвиса

Футболист «Барселоны» Жерар Пике, ставший одним из инвесторов и инициаторов изменения формата Кубка Дэвиса, обеспокоен ситуацией с пандемией коронавируса. По его словам, матчи финальной стадии Кубка Дэвиса, которые должны пройти с 23 по 29 ноября в Мадриде (Испания), могут быть сыграны при пустых трибунах.

«Всё очень неопределённо, мы пытаемся оставаться в курсе и следить за заявлениями правительства, чтобы знать, сможем ли мы провести турнир со зрителями.



Я бы сказал, что настроен немного пессимистично, потому что провести Кубок Дэвиса без болельщиков будет тяжело.



Я думаю, никто в данный момент не знает точно, пройдёт ли турнир со зрителями или при пустых трибунах. Я думаю, всё станет ясно с течением времени», — приводит слова Пике The Japan Times.