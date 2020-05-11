«Я настроен пессимистично». Жерар Пике — о проведении финальной стадии Кубка Дэвиса

Футболист «Барселоны» Жерар Пике, ставший одним из инвесторов и инициаторов изменения формата Кубка Дэвиса, обеспокоен ситуацией с пандемией коронавируса. По его словам, матчи финальной стадии Кубка Дэвиса, которые должны пройти с 23 по 29 ноября в Мадриде (Испания), могут быть сыграны при пустых трибунах.
«Всё очень неопределённо, мы пытаемся оставаться в курсе и следить за заявлениями правительства, чтобы знать, сможем ли мы провести турнир со зрителями.
Я бы сказал, что настроен немного пессимистично, потому что провести Кубок Дэвиса без болельщиков будет тяжело.
Я думаю, никто в данный момент не знает точно, пройдёт ли турнир со зрителями или при пустых трибунах. Я думаю, всё станет ясно с течением времени», — приводит слова Пике The Japan Times.
- 11 мая 2020
-
10:23
-
09:50
-
09:39
-
09:12
-
07:07
- 10 мая 2020
-
23:48
-
23:09
-
19:40
-
18:14
-
16:58
-
16:17
-
14:38
-
11:59
-
10:59
-
09:34
-
05:22
-
02:53
- 9 мая 2020
-
23:30
-
20:47
-
17:20
-
15:54
-
13:19
-
12:39
-
11:04
-
09:42
-
01:23
-
00:32
- 8 мая 2020
-
23:46
-
19:41
-
18:04
-
16:50
-
16:37
-
16:20
-
16:13
-
15:47