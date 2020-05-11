«У тебя не просили ничего, кроме капли уважения». 620-я ракетка мира обратилась к Тиму

620-я ракетка мира из Алжира Инес Иббу отреагировала на заявления австрийца Доминика Тима о финансовой помощи низкорейтинговым теннисистам.
«Когда я услышала твои заявления, задумалась, какой была бы моя карьера и вся жизнь, если бы я была на твоём месте. Каково это, быть Домиником Тимом, родиться в семье теннисного тренера? Я росла в небогатой семье в Алжире, у моих родителей не было ничего общего с теннисом. Но они многим пожертвовали, я люблю их больше всего на свете.
Если нельзя положиться на родителей, может, помогут местные федерации? Упс! Ты знал, что в Алжире нет ни одного турнира ITF, ATP или WTA? Ни одного тренера международного уровня. Я не говорю об уровне кортов. Но, не пойми меня неправильно, это не остановило меня. Я выигрывала юниорские турниры, достигала высокого рейтинга ITF среди юниоров. Живи я в вашем волшебном мире, у меня бы было множество спонсоров, обо мне бы заботилась федерация, но этого не случилось.
Я была лучшей среди юниоров своей страны, но у меня не было ни копейки. Иронично, не правда ли? Не думаю, что такое случилось бы в твоей или любой другой европейской стране. Когда я думала о завершении карьеры, мне протянули руку помощи. Я вернулась в спорт и перешла на взрослый уровень.
Сейчас мне 21 год, я нахожусь в районе топ-600 рейтинга. Я по-прежнему иду к своей мечте, ради которой пожертвовала всем. Мне интересно, каково это, иметь персонального тренера, физиотерапевта, психолога? Я езжу по всему миру в полном одиночестве, ищу деньги на самые дешёвые билеты, на визу, которую мне могут не дать.
Судьба моей карьеры должна быть решена моей игрой на корте, а не моими финансовыми возможностями. Это совершенно нечестно. Я не жалуюсь, я молча борюсь каждый день. Дорогой Доминик, в отличие от тебя, многие живут так же. Но никто у тебя ничего не просил. Инициатива шла от великодушных игроков, которые проявили сочувствие. Помогая теннисистам, вы поможете теннису выжить. Повторюсь, мы ничего у тебя не просили, кроме капли уважения к нашим жертвам», — сказала Иббу в своём "инстаграме".
- 11 мая 2020
-
12:36
-
11:45
-
11:23
-
10:23
-
09:50
-
09:39
-
09:12
-
07:07
- 10 мая 2020
-
23:48
-
23:09
-
19:40
-
18:14
-
16:58
-
16:17
-
14:38
-
11:59
-
10:59
-
09:34
-
05:22
-
02:53
- 9 мая 2020
-
23:30
-
20:47
-
17:20
-
15:54
-
13:19
-
12:39
-
11:04
-
09:42
-
01:23
-
00:32
- 8 мая 2020
-
23:46
-
19:41
-
18:04
-
16:50
-
16:37