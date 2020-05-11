Флавия Пеннетта исключила возвращение в теннис

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Флавия Пеннетта, супруга итальянского теннисиста Фабио Фоньини, заявила, что не планирует возвращаться в профессиональный спорт.
«Я совсем не думаю о возвращении в теннис. Фабио настаивает, что я должна вернуться на корт, но иногда он так шутит. Я люблю теннис, этот спорт долгие годы был моей жизнью. Но у меня четырёхмесячная дочь, моя жизнь идеальна», — приводит слова Пеннетты Ubitennis со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Флавия Пеннетта — победительница 11 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата США — 2015, после которого теннисистка поднялась на 6-ю строчку рейтинга WTA. В парном разряде Пеннетта выиграла 16 турниров и Australian Open (2011), а также дважды добиралась до финала US Open (2005, 2014).
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