«Не плохой парень, а плохой человек». Калинская выложила фото после расставания с Кирьосом

Российская теннисистка Анна Калинская опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.
«Ты не плохой парень, ты просто плохой человек», — написала Калинская.
Посмотреть фотографию можно на странице Анны Калинской в «Инстаграме».
Сегодня, 11 мая, Калинская объявила о расставании с австралийцем Ником Кирьосом.
В марте Калинскую и Кирьоса увидели целующимися на одной из улиц Акапулько (Мексика). Паре приписали возобновление романа.
Ранее 24-летний австралиец постоянно комментировал сообщения Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне. Кроме того Кирьос присутствовал на матче Калинской на US Open в парном разряде и назвал её своей любимой теннисисткой. В конце 2019 года их отношения испортились, а в этом году они вновь стали появляться на публике вместе.
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