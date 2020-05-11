Мать Джоковича: в Новака не хотели инвестировать. Муж занимал у нелегальных бизнесменов

Диана Джокович, мать сербского теннисиста Новака Джоковича, рассказала о финансовых сложностях, с которыми их семья столкнулась в начале карьеры сына.

«У нас было очень сложное время. Нашей зарплаты хватало, только чтобы заплатить за жильё. Мой муж Срджан ездил с Новаком на турниры, я оставалась дома с двумя маленькими детьми и не знала, на что покупать хлеб.



Срджан занимал деньги у нелегальных бизнесменов. Конечно, они хотели получить их назад с большим процентом. Он бегал по кругу. Чтобы вернуть долг, ему приходилось занимать снова и снова… Чем больше нам нужны были деньги, тем выше поднимался процент. Когда Новак впервые поехал на юниорский «Ролан Гаррос», с нас потребовали 15% вместо 10%. Что нам оставалось? У нас не было выбора. Срджан стучал в тысячи дверей, пытаясь найти спонсора. Он говорил со многими бизнесменами, спрашивал, хотят ли они инвестировать в Новака. Но они не слушали его. Жаль, сейчас они могли бы сделать на этом миллионы», — приводит слова Дианы Blick.