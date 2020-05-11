Докич считает, что С. Уильямс ещё сумеет выиграть турнир «Большого шлема»

Бывшая четвёртая ракетка мира Елена Докич заявила, что верит в способность американки Серены Уильямс выиграть ещё один турнир «Большого шлема» до завершения карьеры. За свою долгую карьеру Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема». Если она завоюет ещё один титул, то сравняется с Маргарет Корт, являющейся рекордсменкой по этому показателю.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.