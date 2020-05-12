Беременная Цибулкова снялась в откровенной фотосессии для журнала
Бывшая четвёртая ракетка мира словацкая теннисистка Доминика Цибулкова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию из фотосессии для журнала Grade.
Посмотреть фотографию можно на странице Доминики Цибулковой в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" журнала Grade.
В активе спортсменки восемь титулов WTA в одиночном разряде. Она не выступала с «Ролан Гаррос» — 2019.
Цибулкова — победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2016), финалистка Открытого чемпионата Австралии (2014), победительница девяти турниров WTA (восьми из них — в одиночном разряде), победительница Кубка Хопмана (2009) в составе национальной сборной Словакии. В ноябре 2019 года она объявила о завершении карьеры.
Беременная Цибулкова опубликовала новые фото
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