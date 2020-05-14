Роддик подколол Федерера по поводу его предложения о слиянии ATP и WTA

Бывшая первая ракетка мира, чемпион US Open — 2003 Энди Роддик рассказал об отношении к предложению своего давнего соперника легендарного швейцарца Роджера Федерера объединить мужской и женский туры — ATP и WTA. Федерер написал об этом в своём «твиттере» и запустил соответствующий хештег.



«У меня есть общее представление о том, сколько требуется уладить разногласий, чтобы слились воедино два схожих бизнеса. Понятно, что может быть желание объединить усилия, чтобы общая позиция за переговорным столом стала сильнее. Если бы WTA и ATP выступали единым фронтом и хотели добиться чего-то, скажем, от турниров „Большого шлема“, то они имели бы больший вес, чем сейчас. С другой стороны, я недостаточно знаю о внутренних деталях их работы, о том, кто руководит ими. Не знаю, настолько ли серьёзны барьеры между ними, как можно подумать по риторике. Не знаю, чей вес больше.



Сложно убрать все разногласия так, чтобы это привело к слиянию организаций. Так что у меня много вопросов, и это намного более глубокий вопрос, чем просто запустить умный хештег в „Твиттере“ и призвать всех поддержать его. Нужно провести серьёзную работу, изучить, насколько это выгодно финансово для обеих сторон. Объединение в группы происходит, если цифры за это. Думаю, это возможно, если организовать всё должным образом, но для этого нужно решить много проблем. Лично я надеюсь, что такое произойдёт, но это точно намного сложнее, чем пойти в „Твиттер“ и запустить хештег», — сказал Роддик во время сессии вопросов и ответов с Tennis Channel, на котором он работает.

Федерер и Надаль выступили за объединение АТР и WTA в одну теннисную организацию