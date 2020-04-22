Федерер и Надаль выступили за объединение АТР и WTA в одну теннисную организацию

Победитель 20 турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Роджер Федерер, призвал объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциация (WTA) в одну организацию.
«Просто интересно… я один думаю, что сейчас настало время объединить мужской и женский теннис и сделать их одним целым? Не говорю о слиянии мужских и женских турниров, только об объединении двух руководящих органов, которые осуществляют надзор за женскими и мужскими профессиональными соревнованиями.
Для болельщиков это все слишком запутанно, когда существуют разные системы рейтингов, разные логотипы, разные сайты, разные категории турниров. По-моему, это должно было случиться давным-давно, но, может, именно сейчас самое время. Это трудные времена в каждом виде спорта, и мы можем выйти из этого кризиса либо с двумя ослабленными организациями, либо с одной сильной», — написал Федерер на своей странице в «Твиттере».
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поддержал предложение Федерера. «Как вы знаете из наших дискуссий, я полностью согласен с Роджером. Было бы здорово выйти из этого мирового кризиса, объединив мужской и женский теннис в одну организацию», — прокомментировал пост Федерера Надаль в своём «Твиттере».
ATP была основана в 1972 году, годом позже была создана WTA. Ранее ATP и WTA приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля из-за коронавируса.
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