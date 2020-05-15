Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Организаторы намереваются провести US Open в Нью-Йорке

Организаторы намереваются провести US Open в Нью-Йорке
Теннис / ATP 0

Директор Ассоциации тенниса США (USTA) по коммуникациям Крис Видмайер рассказал о планах организации по проведению Открытого чемпионата по теннису. По словам Видмайера, USTA намеревается провести турнир в Нью-Йорке с 13 августа по 13 сентября.

«Цель USTA — проведение US Open-2020 в Нью-Йорке в запланированные сроки. Понимаем, что ходит много разговоров о том, состоятся ли соревнования. Но мы сразу хотим прояснить, что на данный момент вероятность изменения места проведения или даты не слишком вероятны.

Тем не менее, учитывая изменение ситуации и развитие пандемии коронавируса, мы рассматриваем альтернативные сценарии», — приводит слова Видмайера AFP.

Ранее появились слухи, согласно которым турнир могут провести в Орландо (Флорида) или Индиан-Уэллсе (Калифорния).

US Open могут перенести из Нью-Йорка в Орландо
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020