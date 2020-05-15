US Open могут перенести из Нью-Йорка в Орландо

Кампус Ассоциации тенниса США (USTA) в Орландо (штат Флорида) может быть использован для проведения Открытого чемпионата США по теннису в 2020 году, утверждает New York Times.
По данным источника, организаторы турнира рассматривают возможность проведения соревнований в Орландо и Палм Спрингс (Калифорния), где проходит турнир в Индиан-Уэллсе.
US Open запланирован на 31 августа — 13 сентября. Турнир должен проходить в Нью-Йорке. Но вполне вероятно, что его придётся перенести или отменить вовсе. Нью-Йорк больше всех городов в США пострадал от пандемии коронавируса.
Итоговое решение по проведению US Open 2020 будет принято в июне. Представитель USTA Крис Видмайер сообщил, что организация изучает различные варианты проведения турнира в 2020 году.
Власти Флориды ранее разрешили проводить спортивные мероприятия без зрителей. Например, там уже состоялся турнир UFC 249.
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