Чорич: если Джоковичу это помогает, то он может хоть биться головой о стену

Бывшая 12-я ракетка мира, ныне занимающий 33-ю строчку рейтинга, хорват Борна Чорич выразил восхищение результатами серба Новака Джоковича и прокомментировал его отношение к нетрадиционной медицине, в том числе к безглютеновой диете.
«Новак добился невероятных успехов. Выиграл множество турниров „Большого шлема“, и пока не видно, когда он остановится. Кроме того, он заботится о своём теле, внимательно относится к каждой мелочи. Думаю, он сможет играть в туре и на пятом десятке жизни. Это просто невероятный спортсмен и человек.
Нетрадиционная медицина? Я тоже её фанат. Может, не вникаю настолько глубоко, но отношусь положительно. Считаю, она помогает. Польза медитации обоснована с научной точки зрения. У Новака специальная диета, и я не имею ничего против — это его выбор. Если она помогает его организму, то почему нет? Стоит использовать всё, что тебе на пользу, даже если помогает, когда бьёшься головой о стену», — сказал Чорич в Inkubator Podcast, опубликованном на Sportklub.rs.
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