Ферреро: сложнее всего было противостоять Федереру
Бывшая первая ракетка мира чемпион «Ролан Гаррос» — 2003 и финалист US Open того же года испанец Хуан-Карлос Ферреро вспомнил о своих матчах с игроками «Большой тройки»: швейцарцем Роджером Федерером, испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.
«Разумеется, на грунте сложнее всего было играть с Рафой. Самым тяжёлым соперником на траве был Федерер, а на харде — Джокович. Но если выбирать кого-то одного, остановлюсь на Роджере. Его удары очень опасны на любом типе кортов, и ему по-настоящему сложно противостоять», — цитирует Ферреро Last Word on tennis.
Хуан-Карлос завоевал 16 титулов ATP. Трижды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной Испании. Ферреро завершил карьеру в одиночном разряде в 2012 году, а в парном — в 2017-м.
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