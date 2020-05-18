Кроос: Федерер — величайший спортсмен в мире

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос признался, что считает швейцарца Роджера Федерера величайшим спортсменом всех времён. По мнению Кросса, превзойти достижения экс-первой ракетки мира кому-либо будет крайне сложно.
«Я абсолютно уверен в том, что Федерер является величайшим спортсменом. Пусть даже я могу судить лишь о настоящем времени. Я не могу оценивать других теннисистов, но, как мне кажется, превзойти достижения Федерера кому-либо будет сложно. Для меня его игра является сочетанием результатов и его красивого стиля игры.
Мы встречались несколько раз с ним. Могу подтвердить, что Роджер является очень приятным человеком. Он — семейный человек, который интересуется футболом, пусть его родной «Базель» и не добился особых успехов», — цитирует Крооса Tennis World USA.
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