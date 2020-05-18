«Нужно больше таких дней». Соболенко сделала фото в ванной

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка порадовала поклонников фотографией из ванной.

«Нужно больше таких дней. P. S. Ненавижу понедельники!» — написала Соболенко.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» белорусской теннисистки.

В конце февраля Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.

Теннисный сезон из-за пандемии коронавируса приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

На прошлой неделе Соболенко приняла участие в выставочном турнире в Беларуси. В финале она обыграла Александру Саснович со счётом 4:1, 0:4, 4:3.