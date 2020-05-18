«На пути на US Open». Касаткина сняла шуточный видеоролик
Российская теннисистка Дарья Касаткина пошутила об отмене турниров из-за пандемии коронавируса. Спортсменка опубликовала шутливый видеоролик в своём «инстаграме». В видео она смонтировала выход в тоннель на US Open.
«На пути на US Open в 2020 году», — подписала запись Касаткина.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» россиянки.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.
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