Сабатини назвала теннисисток современности, от игры которых она получает удовольствие

Бывшая победительница US Open Габриэла Сабатини рассказала, от игры кого из теннисисток современности получает удовольствие. В числе любимых теннисисток она назвала Эшли Барти, Кори Гауфф и Бьянку Андрееску.

«Я действительно получаю удовольствие от просмотра тенниса. Сейчас много новых игроков. Некоторые из них мне действительно нравятся. Например, Эшли Барти. Мне правда нравится, как она играет. Также великолепна Коко Гауфф. Она очень темпераментна, у неё боевой характер. Выделю и Андрееску. Мне нравится, как она ведёт себя на корте.

Думаю, сегодня у нас большой выбор. Здорово видеть столько новых игроков. Вижу много американок, которые подрастают. Когда последний раз смотрела US Open, открыла много новых игроков, которых раньше не видела», — цитирует Сабатини Tennis World USA.