Конта не поддержала предложение Федерера объединить ATP и WTA

Британская теннисистка Йоханна Конта выступила против объединения ATP и WTA. С таким предложением раньше выступил швейцарец Роджер Федерер. Его поддержали многие игроки. Тем не менее, Конта полагает, что объединять организации можно лишь в том случае, если они будут равными. В настоящее время в женском теннисе призовые игроков уступают призовым мужчин примерно на 20%.

«Я не понимаю, как всё это может быть, если нет равенства? Означает ли это, что мы, женщины, менее ценны, чем мужчины в теннисе? Необходимо, чтобы объединение привело к равенству. А в настоящее время это невозможно.

Нам для объединения нужно преодолеть длинный путь. О необходимости этого говорили уже давно. Но после того, как об этом сказал Роджер, инициатива привлекла внимание. Я поддерживаю появление единого тура, это логично. Но я понимаю, что многие будут против», — цитирует Конту Metro.