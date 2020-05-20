Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Конта не поддержала предложение Федерера объединить ATP и WTA

Конта не поддержала предложение Федерера объединить ATP и WTA
Теннис / ATP 0

Британская теннисистка Йоханна Конта выступила против объединения ATP и WTA. С таким предложением раньше выступил швейцарец Роджер Федерер. Его поддержали многие игроки. Тем не менее, Конта полагает, что объединять организации можно лишь в том случае, если они будут равными. В настоящее время в женском теннисе призовые игроков уступают призовым мужчин примерно на 20%.

«Я не понимаю, как всё это может быть, если нет равенства? Означает ли это, что мы, женщины, менее ценны, чем мужчины в теннисе? Необходимо, чтобы объединение привело к равенству. А в настоящее время это невозможно.

Нам для объединения нужно преодолеть длинный путь. О необходимости этого говорили уже давно. Но после того, как об этом сказал Роджер, инициатива привлекла внимание. Я поддерживаю появление единого тура, это логично. Но я понимаю, что многие будут против», — цитирует Конту Metro.

ATP выплатит низкорейтинговым теннисистам по € 8 тыс., WTA — по € 9,6 тыс.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020