Беккер: моя королева — Граф, но С. Уильямс — величайшая теннисистка в истории

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер назвал американку Серену Уильямс величайшей теннисисткой в истории. Беккер выразил уверенность, что Уильямс ещё может сравняться с Маргарет Корт по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Уильямс выиграла 23 турнира, а Корт — 24.
«Может ли Серена сравняться с Корт? Ей уже больше 30 лет, она стала мамой. Но я уверен, что она захочет сыграть на US Open в 2020 году. Её называют величайшей теннисисткой в истории, Серена заслуживает этого титула.
Я, будучи немцем, всё равно считаю своей королевой Штеффи Граф. Но Серена, безусловно, величайшая теннисистка. Корт — самая успешная. Уверен, Серена хочет выиграть 24-й титул. Думаю, именно поэтому она продолжает играть. Думаю, ей по силам выиграть. До тех пор пока она выходит в финал, ей по силам выиграть», — цитирует Беккера Sporting News.
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