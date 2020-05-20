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ATP будет сотрудничать со службой психологической помощи, созданной экс-игроком «Арсенала»

ATP будет сотрудничать со службой психологической помощи, созданной экс-игроком «Арсенала»
Теннис / ATP 0

Руководство ATP объявило о начале сотрудничества с организацией Sporting Chance. Эта организация оказывает психологическую поддержку. Предполагается, что фирма будет консультировать сотрудников ATP и игроков.

Компанию основал бывший капитан «Арсенала» и защитник сборной Англии Тони Адамс. В соответствии с условиями договора члены ATP смогут в любое время суток звонить по телефону компании, чтобы получить квалифицированную помощь.

Врачи Sporting Chance готовы оказать любую помощь: от переживаний из-за угрозы распространения коронавируса до тревоги из-за отмены турниров или травм.

Теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее августа. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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