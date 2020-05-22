Тарпищев: говорят, после коронавируса лёгкие разбиты как стекло

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев порассуждал о последствиях заражения коронавирусом теннисистами.



«Я задаюсь этим вопросом. Если кто-то из спортсменов переболел, может ли он выполнять нагрузки на прежнем уровне? Говорят, после этой болезни легкие разбиты, как стекло.



Этих же исследований нет, но их надо провести. Насколько чревато выступать спортсменам после перенесённого коронавируса? Для видов спорта на выносливость это важнейший вопрос. Разумеется, мы говорим о профессиональном спорте, о спорте высших достижений», — цитирует Тарпищева ТАСС.



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухани (КНР).

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