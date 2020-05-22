Ник Кириос: если у меня нет девушки, то где-то раз в неделю сплю с болельщицами

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил, спал ли он когда-нибудь со своими болельщицами.



«Ну да. Если у меня нет девушки, то где-то раз в неделю я сплю с болельщицами.



Какие девушки нравятся? Больше всего — высокие девушки из Восточной Европы. Такие меня сразу покоряют», — цитирует Кирьоса Daily Express.



Ранее стало известно о разрыве Ника и российской теннисистки Анны Калинской. С прошлого года Калинская и Кирьос состояли в отношениях, однако 11 мая Анна объявила о расставании. В тот же день Калинская опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию и подписала её: «Ты не плохой парень, ты просто плохой человек». Позднее Анна удалила комментарий и написала новый — «энергетический вампир», добавив нецензурное слово. Теннисистка также закрыла все комментарии.

Ник Кирьос впервые прокомментировал разрыв отношений с Анной Калинской