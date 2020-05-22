Крунич выступила против предложения Джоковича создать фонд помощи низкорейтинговым игрокам

Сербская теннисистка Александра Крунич не согласилась со своим соотечественником Новаком Джоковичем, который предложил ведущим игрокам создать фонд помощи низкорейтинговым теннисистам, пострадавшим из-за приостановки турниров в связи с коронавирусом. 27-летняя Крунич, занимающая 218-е место в рейтингне WTA, призналась, что многие теннисистки не хотят жертвовать деньги на эти цели.

«Девочки не согласны, что они должны платить 600-700 игрокам. Они говорят об этом анонимно. И я согласна с ними, хоть всегда и выступаю за справедливость.

Если игрок не попадает на турниры «Большого шлема», он ничего не зарабатывает. Получается, что за счёт помощи во время пандемии коронавируса некоторые игроки заработают больше, чем за весь год, принимая участие в турнирах.

Если игрок на протяжении двух лет находится в топ-500, не может позволить себе тренера, играет неудачно, очевидно, что он не будет зарабатывать. Мы все прошли через это. Каждая знает, какого находится за пределами топ-200.

Девочки должны кому-то платить € 30 тыс.? Будут возникать вопросы: «А кому пойдут эти деньги?». Кто-то захочет помочь лишь тем, кто находится в топ-250. Другие захотят помочь тем, кто в топ-700. Это сложно», — цитирует Крунич Tennis World USA.