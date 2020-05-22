Циципаc: думаю, нас нужно помещать на карантин раз в год

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса.

«На самом деле, я думаю, что нас нужно помещать на карантин раз в год. Это хорошо для природы и нашей планеты. Думаю, это пойдёт на пользу окружающей среде.

Жизнь проходит очень быстро. У нас никогда не бывает времени, чтобы провести его со своей семьёй. А теперь появилась такая возможность. Нынешняя ситуация переносит меня в детство, когда я мало путешествовал.

Я тренируюсь каждый день, хоть, конечно, и не выкладываюсь на сто процентов. В то же время планирую прибавлять.

Это довольно сложный процесс. Готовишься и не знаешь, когда всё придёт в норму», — приводит слова Циципаса Reuters со ссылкой на прямой эфир спортсмена в «Инстаграме».