Шарапова показала достижение, которым её бабушка будет гордиться больше всего

Завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию выращенной ею клубники.
«Чтобы вы знали, бабушка будет больше гордиться этим моим достижением, чем любым титулом, который я когда-либо завоёвывала. Она всегда собирала ягоды в саду, смешивала их, делала тесто, и через пару часов получались вкуснейшие вареники», — написала Шарапова.
Клубника, выращенная Шараповой
Фото: «Инстаграм» Марии Шараповой
Бывшая первая ракетка мира Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема». Объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. За карьеру россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде.
Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее начала августа. Большинство спортсменов находится на карантине и поддерживает физическую форму в домашних условиях.
- 23 мая 2020
-
13:59
-
11:52
-
10:12
-
00:59
- 22 мая 2020
-
23:52
-
21:48
-
19:24
-
18:48
-
18:17
-
17:40
-
16:18
-
16:10
-
15:37
-
14:17
-
13:28
-
12:29
-
12:04
-
11:41
-
11:23
-
10:56
-
10:07
-
09:54
-
01:00
-
00:50
-
00:18
- 21 мая 2020
-
23:45
-
22:05
-
19:47
-
18:54
-
17:57
-
17:06
-
15:12
-
13:11
-
11:41
-
09:57