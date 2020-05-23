Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шарапова показала достижение, которым её бабушка будет гордиться больше всего

Шарапова показала достижение, которым её бабушка будет гордиться больше всего
Теннис / WTA 0

Завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию выращенной ею клубники.

«Чтобы вы знали, бабушка будет больше гордиться этим моим достижением, чем любым титулом, который я когда-либо завоёвывала. Она всегда собирала ягоды в саду, смешивала их, делала тесто, и через пару часов получались вкуснейшие вареники», — написала Шарапова.

Клубника, выращенная Шараповой

Клубника, выращенная Шараповой

Фото: «Инстаграм» Марии Шараповой

Бывшая первая ракетка мира Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема». Объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. За карьеру россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде.

Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее начала августа. Большинство спортсменов находится на карантине и поддерживает физическую форму в домашних условиях.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020