Шарапова показала достижение, которым её бабушка будет гордиться больше всего

Завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию выращенной ею клубники.



«Чтобы вы знали, бабушка будет больше гордиться этим моим достижением, чем любым титулом, который я когда-либо завоёвывала. Она всегда собирала ягоды в саду, смешивала их, делала тесто, и через пару часов получались вкуснейшие вареники», — написала Шарапова.

Клубника, выращенная Шараповой Фото: «Инстаграм» Марии Шараповой

Бывшая первая ракетка мира Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема». Объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. За карьеру россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде.



Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее начала августа. Большинство спортсменов находится на карантине и поддерживает физическую форму в домашних условиях.